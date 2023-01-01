“Ferroli Eğitim & Teşhir Aracı”

Ferroli Eğitim ve Teşhir Aracı, son olarak Hatay’da ...





Tüm Türkiye’yi dolaşarak tüketicileri doğalgaz kullanımı konusunda bilinçlendiren Ferroli Eğitim ve Teşhir Aracı, son olarak Hatay’da eğitim verdi. Gelişmiş ses ve görüntü sistemlerine sahip, tamamı klimalı ve 17.3 m3 kapalı hacme sahip özel olarak tasarlanmış bir eğitim aracı olan “Ferroli Eğitim ve Teşhir Aracı” Türkiye turunu, özellikle yeni doğalgaz kullanmaya başlayacak olan bölgeleri öne alarak gerçekleştiriyor.