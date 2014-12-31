Fibabanka, 2014 yılı finansal sonuçlarını açıkladı

Fibabanka, 2014 yılı Aralık sonu itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolarına göre 95.2 milyon TL brüt kar elde ederek, net karını geçen yıla göre yüzde 69 artışla 74.2 milyon liraya yükseltti.

Böylelikle 31 Aralık 2014 itibarıyla özkaynak karlılık oranı yüzde 14 olarak gerçekleşti. Fibabanka Genel Müdürü Bekir Dildar, 2014 yılı finansal sonuçlarını değerlendirdi: “2014’te hedeflediğimiz doğrultuda perfomansımızı arttırmayı başardık. 2015’te de özellikle odaklandığımız Ticari ve KOBİ Bankacılığı’nda hızlı bir şekilde büyümeyi planlıyoruz.”