Fibabanka’da KOBİ’ler için kredi

IFC, Fibabanka’ya küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) finansman ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla 40 milyon dolar tutarında kredi sağladı.





Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC, Fibabanka’ya küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) finansman ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla 40 milyon dolar tutarında 10 yıl vadeli sermaye benzeri kredi sağladı. Bu kredi sayesinde KOBİ’lerin finansmana erişimleri artacak ve istihdam yaratmaları mümkün olacak. Fibabanka A.Ş. Genel Müdürü Bekir Dildar, “IFC’nin yaptığı kredi desteği sayesinde varolan hizmetlerimizi büyütmeyi ve yeni hizmetler sunmayı amaçlıyoruz” dedi.