Finansbank 2014 yılsonu bilançosunu açıkladı

Yılın tamamında 877 milyon TL net kara ulaşan Finansbank’ın toplam aktifleri bir önceki yıl sonuna kıyasla yüzde 14 oranında artışla 75.2 milyar TL, toplam özkaynaklarıysa yüzde 12 oranında artışla 8.6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Finansbank toplam kredileri 2014’te, bir önceki yıla oranla yüzde 17 artarak 50.3 milyar TL’ye ulaştı. Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, “Bankamız istikrarlı büyüme çizgisini strateji ve hedeflerimiz doğrultusunda 2014’te de sürdürdü. Bireysel, KOBİ ve Ticari Krediler ile müşteri mevduatında büyümemizi, klasik bankacılık hizmetlerinden fazlasını sunan bankacılık anlayışımızla odaklanarak devam ettirdik. Bu doğrultuda başarılı performansımızı sürdürmeye ve Türkiye’nin fark yaratan finansçısı olmaya devam edeceğiz” dedi.