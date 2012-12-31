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Finansbank aktiflerinin yüzde 68’i kredi

Finansbank’ın özkaynakları 7 milyar 325 milyon TL



Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu bankanın 31 Aralık 2012 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Net karını 902 milyon TL’ye çıkaran Finansbank’ın özkaynaklarının da 7 milyar 325 milyon TL’ye ulaştığı öğrenildi. Finansbank’ın sermaye yeterlilik oranı da yüzde 18.92 seviyesinde gerçekleşti. Bankanın özkaynaklarındaki artış yüzde 29 oldu; şube sayısı 522’den 582’ye yükseldi. Banka aktiflerinin yüzde 68’ini kredi olarak Türkiye ekonomisinin hizmetine sundu.

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