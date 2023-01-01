Finansbank ve Microsoft’tan KOBİ TABLET

Finansbank ve Microsoft Türkiye, bankacılık sektöründe iş yapış modellerini değiştirecek olan Windows tabanlı mobil CRM uygulaması Basebook’u “KOBİ TABLET” adıyla hayata geçirdi.

Özel olarak tasarlanıp geliştirilen uygulamayla Finansçı, şubesini yanında taşıyor. Müşteri bilgilerini 500 farklı parametre desteğiyle Finansçı’nın bilgisine sunan uygulama, finans sektörünün geniş kapsamlı mobil uygulaması olarak dikkat çekiyor. Basebook uygulaması, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen ve Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu tarafından tanıtıldı.