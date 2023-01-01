Finansbank yatırımı Viaport Marin

Finansbank ile Via Properties grubu arasında, Tuzla’da gerçekleştirilen Viaport Marin yatırımının yanısıra grubun finansal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla proje finansmanı anlaşması imzalandı.

Finansbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Şahinbaş anlaşma hakkında şu bilgiyi verdi: “Gelir getiren gayrimenkul, enerji, altyapı ve özelleştirme finansmanları başta olmak üzere proje finansmanındaki aktif rolünü başarılı projelerle sürdüren Finansbank, Via Properties’in Viaport Marin ve şu ana kadar tamamlanmış diğer projelerinin finansmanına yönelik olarak toplam 125 milyon Avro’luk 8 yıl vadeli proje finansmanını tek başına karşılayacak.”