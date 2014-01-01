Finansbank’ın ilk çeyrek bilançosu

Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu’nun verdiği bilgiye göre banka 2014 yılının ilk çeyreğinde 129 milyon TL net kar elde etti.

Finansbank’ın 2013 yıl sonuna kıyasla kredileri yüzde 6 oranında artarak 45 milyar 514 milyon TL’ye, müşteri mevduatı ise yüzde 8 artışla 40 milyar 22 milyon TL’ye ulaştı. Bankanın özkaynakları 7 milyar 851 milyon TL olarak gerçekleşti. 2014 ilk çeyreği itibarıyla toplam 674 şube ile faaliyet gösteren Finansbank’ın çalışan sayısı da 14.062 kişiye ulaştı.