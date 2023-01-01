Finansbank’tan: ‘Bizce Mümkün’

Müşterilerine sunduğu ürün ve hizmet süreçlerinde ‘Bizce Mümkün’ yaklaşımını benimseyen Finansbank’ın, yenilikçi ve istihdam yaratma potansiyeli olan iş fikirlerini desteklemek üzere başlattığı Geleceğin Patronları yarışması genç girişimcilerden büyük ilgi gördü.





Hizmet, bilişim ve gıda sektörlerine ait iş fikirlerinin öne çıktığı yarışmada diğer proje fikirleri imalat, eğitim, ticaret, inşaat, tekstil ve turizm alanlarından geldi. Finansbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın, ağırlıklı olarak, Bilgisayar, Elektronik, Fizik, Kimya, Makine, İnşaat ve Ziraat gibi mühendislik bölümlerinden başvuru aldıklarını belirtti.