Fleetcorp Türkiye, Teknoser’i tercih etti

Teknoloji dönüşümünü Teknoser danışmanlığında gerçekleştiren Fleetcorp Türkiye, sunucu ve depolama donanımlarının yenilenmesiyle başlayan, ardından yeni bir sanallaştırma ortamının kurulması ve sistem odasının yeni ofise taşınmasına varan bir dizi projeyi başarıyla tamamladı.

Fleetcorp Türkiye IT Uzmanı Cenk Ataün, sunucularda ve tüm bilgisayarlarda farklı bir donanım markasının tercih edilmiş olmasının kendileri için köklü bir değişim süreci olduğuna dikkat çekerek “Taşınma işlemlerinde ve yeni ofisin tamamında kablolama, ağ ve güvenlik altyapıları Teknoser tarafından gerçekleştirildi. Taşınma işini çok hızlı tamamladık” dedi.