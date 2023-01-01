Fujitsu KOBİ'lerin ayağına gidiyor

Fujitsu Roadshow etkinliğinin ikinci etabı, Fujitsu Türkiye ve Intel işbirliğiyle gerçekleşti.





Fujitsu Roadshow etkinliğinin ikinci etabı, Fujitsu Türkiye ve Intel işbirliğiyle gerçekleşti. Fujitsu Teknoloji Aracı binlerce KOBİ'ye ulaştı. 8.220 km yol yapan araçta Fujitsu'nun KOBİ'lere değer katan istemci, dizüstü bilgisayar, PC ve iş istasyonu ürünleri tanıtıldı. Anadolu'nun farklı bölgelerindeki küçük ve orta ölçekli işletmelere ulaşmak amacıyla yola çıkan Fujitsu Teknoloji Aracı etkinliğin tüm duraklarında KOBİ'lerin ve teknoloji severlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.