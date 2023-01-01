Garanti Bankası

Kadın girişimcilere desteği, dünyaya örnek oldu

Garanti Bankası’nın finansman, eğitim ve cesaretlendirme üzerine kurduğu kadın girişimcileri destekleme modeli; Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası Finans Kurumu’nun (IFC) gerçekleştirdiği raporlamayla uluslararası arenada geçerli bir vaka örneğine dönüştürüldü. Dünya çapında örnek teşkil eden çalışmaları rapor halinde yayımlayan IFC, Garanti’yi, kadın girişimcilere yönelik faaliyetlerini paylaşması için uluslararası bir konferansa davet etti. Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere, kadın girişimcilere yönelik 2006 yılından beri aralıksız sürdürdükleri çalışmaların IFC’nin ilgisini çektiğini söyledi. IFC Avrupa ve Orta Asya Finansal Kurumlar Direktörü Ed Strawderman ise, “Kadınların özel sektördeki payının artırılması IFC stratejisinde önemli bir yer alıyor. Bu anlamda özel sektörle işbirliklerimiz devam ediyor. Garanti Bankası’nın Türkiye’de bu alanda yaptığı çalışmaların iyi bir model olduğuna ve örnek teşkil ettiğine inandığımız için bu raporu hazırladık” bilgisini verdi.