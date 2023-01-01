Garanti Bankası ve “KOSGEB İşimi Kuruyorum Destek Paketi”

KOSGEB, işini yeni kuran ve teminat sıkıntısı çeken girişimcilere, “KOSGEB İşimi Kuruyorum Destek Paketi”yle kolaylık sağlıyor.

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere konuyla ilgili şu bilgiyi verdi: “KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’ne katılıp sertifika almaya hak kazanmış, şirket faaliyeti 0-3 yıl arası, yıllık ciro/bilanço büyüklüğü 2 milyon avro’nun, çalışan sayısı ise 9 kişinin altında olan girişimciler, Avrupa Yatırım Fonu’nun sağladığı teminat kolaylığıyla Garanti’den kredi alabiliyor. Kredi, 6 aya varan geri ödemesiz dönemli, en az 12 en çok 36 ay vadeli ve 50.000 TL’ye kadar olabiliyor.”