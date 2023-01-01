Garanti Bankası'na ISO 14001 belgesi...

Garanti Bankası Çevre Yönetim Sistemi, ISO 14001 belgesi aldı.





Garanti Bankası Çevre Yönetim Sistemi, ISO 14001 belgesi aldı. Bankanın 2012 yılında Çevre Yönetim Sistemi'ne dahil ettiği Zincirlikuyu Genel Müdürlüğü, Güneşli Blokları, Dikilitaş Eğitim Merkezi ile 23 şube ve bölge müdürlüğü binaları, Alman denetim kuruluşu TÜV-SÜD tarafından gerçekleştirilen denetimlerin ardından sertifikaya layık görüldü. Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, "Çevre Yönetim Sistemi, sadece elektrik ve fosil yakıt tüketimi gibi banka içi operasyonlara odaklanmıyor. Verdiğimiz krediler ve tedarikçiler vasıtasıyla oluşan çevresel ve sosyal etkilerimizi de sıkı ve sistematik biçimde kontrol altına almamızı sağlıyor" diye konuştu.