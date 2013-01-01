Garanti Bankası’na Proje Finansmanı Ödülleri

Garanti Bankası, EMEA Finance tarafından hem “Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi”, hem de “Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi”nin 2013 Yılındaki En İyi Proje Finansman Kurumu seçildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin şunları söyledi: “2013 Türkiyesi’nde proje ve satın alım finansmanı işlemleri alanında bankalar yaklaşık 25 milyar dolarlık yeni taahhüt altına girdi. Garanti Bankası olarak, Türkiye’de, 2013 yılında finansal kapanışı gerçekleşen önde gelen projelerin tamamında yer aldık ve finansmanda öncü rol oynadık.”