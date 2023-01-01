Garanti Bankası’ndan çiftçilere

"Tarım ve Kırsal Kalkınmada Çiftçi Ailelerinin Desteklenmesi” adlı bir proje başlattı.

Garanti Bankası, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğiyle “Tarım ve Kırsal Kalkınmada Çiftçi Ailelerinin Desteklenmesi” adlı bir proje başlattı. Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere, çiftçilerin kişisel gelişim ve mesleki donanımına katkıda bulunmak amacıyla FAO ve BÜYEM uzmanlarının proje kapsamında, ‘Vizyoner Kimlik ve Girişimci Ruh’, ‘Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları’, ‘Tarladan Sofraya Gıda Yönetimi’, ‘Kırsalda Örgütlenme ve İnsan Kaynağının Yönetimi’ gibi dersler verdiğini aktardı.