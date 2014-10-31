Garanti Bankası’ndan “Dükkan Sizin”

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere’nin açıklamasına göre; Garanti Bankası esnaf ve KOBİ müşterilerine, yüzde 0.95’ten başlayan faiz oranları ve 36 aya varan vadelerle “Dükkan Sizin” kredisi vererek, işlerini büyütmeleri için fırsat sunuyor.

31 Ekim 2014 tarihine kadar geçerli olan kampanyadan faydalanabilmek için, 10.000 TL alt limitli ticari kredi kullanmak gerekiyor. Ayrıca, 2015’te ödemeleri gereken hesap işletim ücretinden muaf tutulup, 1 yıl boyunca internet şubesi üzerinden hesaptan yapılacak yurtiçi TL işlemlerinde ücretsiz havale ve EFT imkanı sunularak, yükleri de hafifletiliyor.