Garanti Bankası’ndan halka arz

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Erün Mayıs ayında farklı vadelerde 2 banka bonosu ve 1 banka tahvili ihracını gerçekleştirdiklerini açıkladı. Bono ve tahvilin toplam halka arz büyüklüğü 750 milyon TL (nominal) oldu.

Halka arzdan sonra müşteriler dilediği zaman bono alım ve satımını ikincil piyasalardan yapabilecek. Yatırımcılar vade sonunda bono ve tahvillerin üzerinde belirtilen faiz oranı doğrultusunda nominal getiriyi alabilecek ya da ara dönemde, o anki piyasa fiyatı üzerinden satabilecekler. İhraç edilecek 90 günlük ve büyüklüğü 375 milyon TL nominal olan bono, referans alınan Devlet Hazine Bonoları faizinin yaklaşık 35 baz puan üzerinde olacak.