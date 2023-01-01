Garanti Bankası’ndan KOBİ kredi kolaylığı

Mikro KOBİ’lere Mikro Krediler...

Garanti Bankası, teminat yapısı yeterli görülmeyen KOBİ’lerin finansman ihtiyacını kefalet desteğiyle karşılamak üzere, Kredi Garanti Fonu’yla (KGF) anlaşma imzaladı. Garanti Bankası Genel Müdürü Yardımcısı Nafiz Karadere’nin bilgilendirmesine göre Portföy Garantisi Sistemi (PGS) kapsamında “Mikro KOBİ’lere Mikro Krediler” adıyla gerçekleştirilen projede KGF kefaleti, verilen kredi tutarının yüzde 80’ini kapsıyor. Uygulama şöyle olacak: Krediye başvuran işletmenin, başvuru tarihinde ve önceki 2 yılın Aralık ayı sonunda, çalışan sayısı 9’u aşmayacak. Aynı dönemde; işletmenin yıllık net satış hasılatı veya aktif büyüklüğü 2 milyon Avro’nun altında olacak. 6-36 ay vadeli krediden, 1 kişinin 1 seferde yararlanabileceği maksimum tutar 49.500 TL, toplamda ise 148.500 TL olabilecek.