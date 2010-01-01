Garanti Emeklilik: ‘İşimiz Okumak’

Garanti Emeklilik, 2010 yılından beri sürdürdüğü ve para kazanmak amacıyla çeşitli işyerlerinde çalışan öğrencileri okula kazandırmaya yönelik ‘İşimiz Okumak’ sosyal sorumluluk projesi ile European Excellence Awards’ta (Avrupa Mükemmellik Ödülleri) büyük ödülün sahibi oldu.

Garanti Emeklilik Genel Müdürü Cemal Onaran şunları söyledi: “Bugüne kadar çalışanlarımızdan oluşan 650 gönüllümüzün de önemli desteğiyle, toplam 305 çocuğumuzun çalışmayı tamamen bırakmasını sağladık. Bundan sonra da yüzlerce çocuğumuza fayda sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”