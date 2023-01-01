Garanti ve SMBC işbirliği

Garanti Bankası, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) ile işbirliği anlaşması imzaladı.





Anlaşma ile iki banka, Türkiye’deki firmalara ülke kredisi ve yapılandırılmış dış ticaret finansmanı sağlanması konusunda işbirliği yapacak. Bu kapsamda ayrıca Türkiye’de faaliyet gösteren veya yatırım yapmayı planlayan Japon şirketlerine ihtiyaç duyabilecekleri bankacılık hizmetlerinin sunulması amaçlanıyor. Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, “Bu sayede müşterilerimize uzun vadeli alternatif finansman olanakları sunabileceğiz” dedi.