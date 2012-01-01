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Garanti yine ilk 100’de

Garanti, 2012’de 13. sıraya yükseldi.



Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen: “Garanti, likit bilanço yapısı, sağlam aktif kalitesi ve iç kaynakları ile güçlendirdiği sermaye yapısıyla öne çıktı. Standard & Poors’un (S&P) 18 Şubat’ta yayınladığı, bankaların sermaye yeterliliğinin karşılaştırıldığı raporunda, 2. kez dünyanın önde gelen 100 bankası arasında yer alan tek Türk bankası oldu. S&P’nin, RAC (Risk Adjusted Capital- Riske Göre Düzeltilmiş Sermaye) metodolojisiyle hesapladığı sermaye yeterlilik oranı ile, 2011’de 41. sırada yer alan Garanti, 2012’de 13. sıraya yükseldi.”

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