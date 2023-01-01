Garanti’den insan kaynağına ve geleceğe yatırım

Garanti Bankası, çalışanlarına verdiği değeri, insan, teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı yönetim anlayışıyla birleştirerek hayata geçirdiği Garanti Pendik Kampusu’nun temel atma törenini gerçekleştirdi.





Son yıllarda, sanayiden hizmet sektörüne doğru önemli bir dönüşüm yaşanan, İstanbul’un stratejik bölgelerinden Pendik’te hayata geçirilecek projede, yaklaşık 50 dönüm arazi üzerinde, 142.000 m2 kapalı alan inşa edilecek. Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, “Bugün artık bankacılık, yüksek nitelikli ve eğitimli insan gücü, derin bir uluslararası finans bilgisi, ileri teknoloji ve inovatif iş süreçleri olmadan başarı sağlanabilecek bir sektör değil” dedi.