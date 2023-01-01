Garanti’den kadın girişimcilere rekor kredi

Garanti Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD), kadın girişimcilere sunulacak yatırım ve işletme kredilerinin finansmanında kullanılmak üzere, 60 milyon ABD doları tutarında, 5 yıl vadeli kredi aldı.





Konusunda bugüne kadar alınanların en yükseği olan krediden 1 kişiye en fazla 2 milyon ABD doları verilebilecek. Kredi verilecek kadın girişimciler en az yüzde 51 hisse veya yüzde 10-20 hisseyle yönetimde bulunmak gibi bir KOBİ özelliği taşıyacak. Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere, “Garanti Bankası olarak kadın girişimcilerin başarıları ve gelişimi için finansman ve eğitim desteği sağlıyor, ihtiyaç duydukları cesareti kazandırmak üzere çalışmalar yapıyoruz” dedi.