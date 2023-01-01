Garanti’den Yatırımcı İlişkileri web sitesi ve uygulaması

Garanti Bankası, dünyanın her yerinden yatırımcıların aradığı bilgiye kolayca ulaşabilecekleri Yatırımcı İlişkileri (IR) web sitesi ve iPad uygulamasını hizmete sundu.

Garanti IR iPad uygulaması ile www.garantiyatirimciiliskileri.com ve www.garantiinvestorrelations.com adreslerinden ulaşılabilen web siteleri; güncel haberler ve özel durum açıklamalarına kolay ulaşımı sağlıyor.Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, Garanti’nin çevrimiçi ve mobil bankacılıkta değişimin liderliğini yaptığını belirtti.