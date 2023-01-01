Garanti’nin faaliyet raporları “En iyi”!

Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen’in açıkladığına göre Banka’nın paydaşlarıyla kurduğu proaktif, şeffaf ve güvene dayalı ilişkiyi simgeleyen 2012 Faaliyet Raporu ve Faaliyet Raporu İnteraktif İnternet Sitesi, uluslararası platformlarda bir kez daha “en iyi”ler arasına girdi.





Rapor ve raporun interaktif internet sitesi, iletişim alanında mükemmellik standartlarını belirleyen Amerikan kuruluşu MerComm’un gerçekleştirdiği ve faaliyet raporlarının Oscar’ı sayılan 27. Faaliyet Raporları Yarışması (ARC Awards) kapsamında yaratıcı tasarımlarıyla fark yarattı.