GlassHouse 12’den...

Küçükçekmece’deki ISAV Atış Poligonu’nda konuklarını ağırlayan GlassHouse..





Türkiye Genel Müdürü Emre Pekar, müşterileriyle farklı etkinliklerde bir araya gelerek iş nedeniyle başlattıkları iletişimlerini, sosyal boyuta taşıyıp güçlendirmekten memnun olduklarını söyledi: “Müşterilerimizle farklı zamanlarda, yılda birkaç kez bir araya gelmek bize mutluluk veriyor. İş nedeniyle aslında müşterilerimizle sıkça ofis ortamlarında bir araya geliyoruz. Bu tip organizasyonlarda temel amacımız, akılda kalıcı bir etkinlikte konuklarımızı ağırlamak ve iş havasından biraz da olsa uzak, sosyal etkileşimli bir ortam yaratmak.”