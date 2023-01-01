GlassHouse “İNOVASYON”la yaratıyor

Glasshouse Türkiye, şirket koçu Dr. Murat Bilgili yönetiminde Kemerburgaz’da bulunan şirket merkezinde “İNOVASYON” odaklı eğitim seminerlerinin ilkini gerçekleştirdi. Daha iyinin peşinde yeni fikirler oluşturmayı amaçlayan GlassHouse Türkiye ekibi seminerin ardından 4 ayrı çalışma grubuna ayrıldı.

Aynı amaca yönelik farklı konularda etkili ve yaratıcı fikirlerin bir ay boyunca tartışıldığı beyin fırtınası oturumları sonunda oluşturulan raporlar yönetime sunuldu. Detaylı değerlendirmeler neticesinde her çalışma grubunun en yenilikçi fikirleri seçilerek, uygulanmak üzere projelendirme çalışmalarına başlandı.