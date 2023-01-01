GlassHouse Türkiye’den Rixos Hotels’e teknoloji

Rixos Hotels, yüksek standartlı hizmetlerinin sürekliliğini sağlayan teknolojik altyapısını, GlassHouse Türkiye danışmanlığında hayata geçirdi.





Rixos Hotels Sistem Yöneticisi Ayhan Boztekin, şu bilgileri verdi: “Veriler, yeni açılan oteller ve hızla artan personel sayısına paralel olarak yüksek ivmeli bir artış gösteriyordu. Mevcut yedekleme çözümünün yetersiz kalacağını tespit ettik. GlassHouse Türkiye’nin önerdiği EMC yedekleme çözümlerinden yararlanmaya karar verdik.”