GLASSHOUSE ve EMC’de yaza merhaba
GLASSHOUSE Türkiye yılın farklı zamanlarında gerçekleştirdiği etkinliklerden sonuncusunda, Kemerburgaz-Göktürk’teki yeni ofislerinin bahçesinde EMC Türkiye ekibi için ‘Yaza Merhaba’ partisi düzenledi.
Belgrad Ormanı bitişiğindeki yeni ofisin bahçesinde düzenlenen barbekü partisinde canlı icra edilen dünya klasikleri, Türk Sanat Müziği ve Latin ezgileri ortamı renklendirdi. GlassHouse Türkiye CEO’su Emre Pekar, iş ortaklarıyla ilişkileri farklı platformlarda güçlendirmekten memnun olduklarını söyledi.