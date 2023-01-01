gnçtrkcll ‘cep’leri güldürecek

Gençlik kulübü gnçtrkcll, “Geri Gelsin” kampanyası ile bir gün içinde paket dışı konuşma, mesajlaşma ve internet kullanımları sonucu harcanan tüm TL’ler, ertesi gün paket dışı harcanabilmek üzere hediye TL olarak gnctrkcll’lilere geri dönüyor.





Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Burak Sevilengül, gnçtrkcll’in yeni kampanyasına ilişkin “Gençler yeni kampanyamızla bir gün boyunca yaptıkları 15 TL’ye kadar olan paket dışı ses, SMS ve data harcamasını ertesi gün geri kazanabiliyorlar” diye konuştu.