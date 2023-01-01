Grafen Teknoloji’nin ilk şubesi Ataşehir’de

Konut ve ofis otomasyonu alanında faaliyet gösteren Grafen Teknoloji’nin Ataşehir Deluxia Suites Plaza’da ilk şubesi açıldı.

Grafen Teknoloji Bölge Müdürü Çağdaş Başoğlu, projelendirme ve uygulama dahil anahtar teslim kablosuz akıllı ev sistemleri sunduklarını, Ataşehir ofisleriyle beraber İstanbul ve çevre illerde de ofis ve ev otomasyonu konularında hizmet verdiklerini söyledi. Aydınlatma, iklimlendirme, güvenlik, panjur/perde kontrolü, eğlence sistemleri çözümleri, uygulamaya dahil tüm cihazların istenilen herhangi bir uzaklıkta tek merkezden yönetimini sağlıyor.