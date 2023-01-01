Haciz uygulamasına gerek kalmıyor

Bankaların 0-90 Gün Arası Gecikmedeki Alacaklarının Tahsilatına Yönelik Oracle Türkiye ve /etcBASE Yazılım birlikte duyurdular:





“Banka alacaklarının; tasfiye öncesi süreçte, etkin şekilde tahsilatına yönelik DCS (Debt Collection System) çözümümüzü ilk kez, bankaların tahsilat ve kredi izleme birimlerine (kredi kartı, bireysel, ticari) sunuyoruz. Kredi alacaklarının yasal takibe intikalini minimize edecek şekilde, erken aşamada ve optimize edilmiş maliyetlerle tahsilat yapmak imkanı yarattık.”