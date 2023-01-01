HP avantaj sağlar

HP Deskjet Ink Advantage yazıcı serisini tanıttı.





HP Baskı ve Kişisel Sistemler Grubu, altı yeni üründen oluşan HP Deskjet Ink Advantage yazıcı serisini tanıttı. Daha uygun fiyata iki kat daha fazla baskı yapan HP Deskjet Ink Advantage serisi ürünler, düşük sayfa başı maliyet avantajı sağlıyor. HP Baskı ve Kişisel Sistemler Grubu Ülke Müdürü Ertuğ Ayık, “Giderek büyüyen HP Deskjet Ink Advantage portföyümüz müşterilere kaliteden ve güvenilirlikten ödün vermeden düşük maliyetle daha fazla baskı alabilecekleri çözümler sağlıyor” dedi.