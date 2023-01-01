HP’den Lateks ayrıcalığı!

HP Designjet L26100 yazıcı Mart ayında piyasaya çıktı.





HP, çevre dostu HP Lateks baskı teknolojileri’nden faydalanmak isteyen küçük ölçekli baskı hizmeti sağlayıcılarına (PSP) yönelik özel olarak tasarlanan çok yönlü HP Designjet L26100 yazıcı’yı tanıttı. Kullanım kolaylığıyla ön plana çıkan HP Designjet L26100 yazıcı Türkiye’nin de dahil olduğu EMEA bölgesinde Mart ayında piyasaya çıktı. Dayanıklı HP 792 Designjet Lateks Mürekkepleri(1) ile birlikte kullanılan ve kolaylıkla yükseltilebilen HP Designjet L26100 yazıcı, yüksek etkili satış noktalarındaki ekranlarda süreli tekstil(2) ve araç grafikleri gibi iç ve dış mekân uygulamaları için ideal bir ürün olarak piyasaya sürülüyor.