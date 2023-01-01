HP’den mobil baskı dönemi

HP, hareket halindeyken çalışmak isteyenler için tüm baskı araçlarını tek bir cihazda topladı





HP, hareket halindeyken çalışmak isteyenler için tüm baskı araçlarını tek bir cihazda topladı. Akıllı telefonlardan ve dizüstü bilgisayarlardan tarama, kopyalama ve yazdırma yapabilen HP Officejet 150 Mobile, aynı zamanda dünyanın ilk mürekkep püskürtmeli mobil all-in-one yazıcısı olarak dikkat çekti. HP Officejet 150 Mobile All-in-One, yerleşik Bluetooth® teknolojisi sayesinde doğrudan mobil aygıtlarla eşleşebiliyor.