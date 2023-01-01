HP'nin web bağlantılı çözümleri

HP’nin farklı noktalardan geniş formatlı baskı olanağı sunan web bağlantılı çözümleri, çizimle uğraşan mimar ve mühendislerin vazgeçilmezi oluyor.





Yeni ürünler mimarlık ve mühendislik öğrencilerinin yanı sıra bu mesleği yapanlara da küçük stüdyolara da sadelik, kalite ve hareketlilik sağlıyor. Yeni HP Designjet T120 ve T520 ePrinter serisi ‘Bulut’ sayesinde her yerden geniş formatlı baskı yapılmasına imkan veren sürekli hareket halindeki uzmanlara basit ve ekonomik baskı çözümleri sunuyor.



