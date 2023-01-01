HSBC Türkiye’den Optimal Fonlar

HSBC Türkiye, uzun vadeli düşünen yatırımcılar için çoklu varlık fonlarını Türkiye pazarına sundu.





Farklı risk derecelerine sahip olan yeni çoklu varlık fonları, HSBC Türkiye’nin benzersiz global birikimi ve yerel deneyimi ile hayata geçti.

HSBC Türkiye Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Taylan Turan, tüm satış süreçlerinin ürün odaklı değil, müşteri odaklı kurgulandığını ifade etti ve “Müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarından yola çıktık ve dünyadaki çoklu varlık fonlarını Türkiye'ye getirdik” diye konuştu.