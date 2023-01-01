HSBC’den “Tüketici 2050” raporu

HSBC tarafından yayınlanan “Tüketici 2050” adlı rapora göre, önümüzdeki 40 yıl içinde özellikle gelişmekte olan piyasalarda nüfusu hızla artan orta sınıf nedeniyle küresel ekonominin çehresi baştan aşağıya değişecek.





Raporda, bugün dünya nüfusunun yüzde 40’ından fazlasını oluşturan, yaklaşık 3 milyar kişinin 2050 yılında orta sınıfa katılmış olacağı ve bu durumun küresel çapta ilerleyen tüketici devrimine işaret ettiği belirtiliyor. “Tüketici 2050” raporunda Türkiye’nin 2030’lu yılların sonunda yüksek gelir grubu ülkeler arasına gireceği, Türkiye nüfusunun tamamının orta ve yüksek gelir dilimi içinde yer alacağı öngörülüyor.