Huawei Ascend G7 ile hissetmek

Huawei’nin yeni akıllı telefonu G7’de yeralan Huawei’ye özgü Emotion UI arayüzü, özelleştirilebilir temaları sayesinde ruh halinizi telefonunuza yansıtıyor.

Akıllı telefondan daha çok keyif almayı sağlayan Emotion UI, arka planda yeralan görselden ana ekrandaki simgelere kadar telefonu benzersiz bir şekilde özelleştirmeye olanak sağlıyor. Sporun coşkusundan baharın heyecanına, profesyonel yaşamın ciddiyetinden seyahatin gizemine hissedilen her duygu, bir tıkla akıllı telefonun karakterine yansıyor.