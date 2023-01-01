IBM; bulut bilişim için konuştu

Gökhan Nalbantoğlu:

IBM Ortadoğu ve Afrika Yazılım Grubu Bulut Bilişim Çözümleri ve SaaS Lideri Gökhan Nalbantoğlu, bulut bilişimle ilgili öngörülerini özetlerken; “Bulut bilişimin, BTve iş liderlerinin, BT’yi düşünme ve kullanma biçimlerini dönüştürdüğünü ifade etti. Nalbantoğlu, bulutun 2016 yılına kadar, iş liderlerinin gündeminde ciddi ivme kazanacağının altını çizdi: “Bulut, iş yapış şekillerini değiştiren bir eğilim olarak üst düzey yöneticiler arasında etkin bir şekilde öne çıkıyor. Zira, teknoloji ve altyapı tarafında sağladığı rahatlıklar sebebiyle karar vericilerin profillerini değiştiriyor.”