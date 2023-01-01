IBM’in Kurumsal Hizmet Gücü İzmir’de

IBM Kurumsal Hizmet Gücü ekibi 15 kişilik uluslararası bir ekiple ve proje ortağı Digital Opportunity Trust’ın katkılarıyla İzmir’de çalıştı.





IBM KHG ekibi, İzmir Teknoloji Enstitüsü İnovasyon Merkezi’ne yönelik gözlem ve değerlendirme işlevli bir sistem kurulması, İzmir’in BİT merkezi haline gelmesi için stratejik pazarlama planı oluşturulması ve genç girişimcileri teknolojiyle güçlendirmek için girişimcilik danışmanlığı ve teknik çözüm desteği gibi konulara odaklandı. Panellere ve workshoplara katıldı. Topluma Hizmet Günü’nde ise IBM ekibi, öğrencilerle ve akademisyenlerle bir araya geldi.