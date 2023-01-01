IBM’in Türk Akıllı Şehirler Teknoloji Merkezi

IBM Türk, İstanbul’da Akıllı Şehirler Teknoloji Merkezi’ni açtı. Dünyada 2.000’in üzerinde akıllı şehir projesi gerçekleştiren IBM, İstanbul’daki yeni merkezinde bir şehir yöneticisine gerçek şehir uygulamalarına tanık olma fırsatı sunacak bir ortam yarattı.

IBM Türk Teknoloji ve Sektörel Çözümler Satış Müdürü Server Tanfer; “Şehirleşme pek çok sorun getiriyor, bu sorunlara getirdiğimiz çözümlerin hızı sorunların ortaya çıkma hızından daha fazla olmalı. İçinde bulunduğumuz IBM Akıllı Şehirler Teknoloji Merkezi’nde biz bunun, varolan bütçeler içinde kalmak koşuluyla, teknoloji ile nasıl hızlandırılacağını gösteriyoruz” dedi.