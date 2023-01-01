İDO: Denizde hız, konfor ve mutluluk

İDO yolcularına yine maksimum rahatlığı yaşattı.





Ramazan Bayramı dönüşünde her yerden yoğun trafik haberleri gelirken İDO yolcularına yine maksimum rahatlığı yaşattı. Trafiğin en yoğun olduğu bölgelerden biri olan Eskihisar-Topçular hattında doldur-boşalt sistemiyle hızlı akışı sağlayan İDO, bekleme sürelerini minimumda tutarak yolcularını memnun etmeyi bildi. Araba vapurlarının, Körfez geçişini 25 dakikada tamamlamaları da bu memnuniyette önemli bir rol oynadı.