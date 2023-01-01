IFS 8’in ilk müşterisi Durmazlar Makina

İlk yerli tramvayı Bursa Büyükşehir Belediyesi için...





IFS Türkiye, büyük yeniliklerle 2013 yılında piyasaya çıkan yeni versiyonu IFS Applications 8’in ilk kurulumunu Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen makine üreticilerinden olan Durmazlar Makina’da yapıyor. Tüm modüllerin tam entegre bir şekilde kullanıldığı Durmazlar Makina’da yeni versiyon ile birlikte özellikle satış ve servis yönetiminde tablet ve akıllı telefon uygulamaları da sisteme dahil edilecek. İlk yerli tramvayı Bursa Büyükşehir Belediyesi için Durmazlar Makina IFS ERP ile üretiyor.