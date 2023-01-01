IFS Kurumsal Servis Yönetimi de ‘Lider’ oldu

Lider global kurumsal uygulamalar şirketi IFS, Gartner Magic Quadrant 2014 raporlarında ERP’den sonra Saha Servis Yönetimi için de ‘Lider’ kategorisinde değerlendirildi.

Bu konumlandırmada en önemli neden IFS’in oldukça kapsamlı ve esnek Kurumsal Servis Yönetimi çözümlerine yaptığı yatırımlar ile sürekli geliştirmesi gösteriliyor. IFS Amerika CEO’su Cindy Jaudon, “Saha Servis Yönetimi alanında ‘Lider’ olarak görülmemiz, ürünümüz ile servis şirketlerine sağladığımız verimdir”dedi.