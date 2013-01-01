IFS ürün odaklı orta ölçekli işletmeler için ERP’de lider

Dünyanın lider iş uygulama yazılımı firmalarından IFS, Gartner Magic Quadrant’ın “2013 Ürün Odaklı Orta Ölçekli İşletmeler için ERP” raporunda “Liderler” kategorisinde yer aldı.





Gartner liderler kategorisinde yer alan firmaların karakteristik özelliklerini şöyle tanımlıyor: “'Orta ölçekli ERP pazarı' liderleri kapsamlı ve derin fonksiyonalite ile bu pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Bu firmalar –ciro büyüklüğünden bağımsız olarak– pazarda kendini kanıtlamış bir ürüne, başarılı projeler sonrasında elde edilmiş geniş müşteri referanslarına, hızla artan pazar payına ve mevcut ürünlerinin gelecek versiyonlarının müşterilerine adaptasyonu konusunda açık ve belirgin bir stratejiye sahipler.”