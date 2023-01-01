IFS’den ürün odaklı orta ölçekli işletmeler için ERP
IFS, “Ürün odaklı orta ölçekli işletmeler için ERP” raporunda “Liderler” kategorisinde yer aldığını açıkladı.
Liderler kategorisinde yer alan firmaların karakteristik özellikleri şöyle tanımlanıyor: “Orta ölçekli ERP pazarı' liderleri kapsamlı ve derin fonksiyonalite ile bu pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Bu firmalar -ciro büyüklüğünden bağımsız olarak- pazarda kendini kanıtlamış bir ürüne, başarılı projeler sonrasında elde edilmiş geniş müşteri referanslarına, hızla artan pazar payına ve mevcut ürünlerinin gelecek versiyonlarının müşterilerine adaptasyonu konusunda açık ve belirgin bir stratejiye sahipler.”
Liderler kategorisinde yer alan firmaların karakteristik özellikleri şöyle tanımlanıyor: “Orta ölçekli ERP pazarı' liderleri kapsamlı ve derin fonksiyonalite ile bu pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Bu firmalar -ciro büyüklüğünden bağımsız olarak- pazarda kendini kanıtlamış bir ürüne, başarılı projeler sonrasında elde edilmiş geniş müşteri referanslarına, hızla artan pazar payına ve mevcut ürünlerinin gelecek versiyonlarının müşterilerine adaptasyonu konusunda açık ve belirgin bir stratejiye sahipler.”