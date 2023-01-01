İGDAŞ’a ödül

İGDAŞ, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin III. Kurumsal Yönetim Ödülleri töreninde “En Yüksek Nota Sahip Halka Açık Olmayan Kuruluş” ödülüne layık görüldü.





İGDAŞ, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin III. Kurumsal Yönetim Ödülleri töreninde “En Yüksek Nota Sahip Halka Açık Olmayan Kuruluş” ödülüne layık görüldü. İGDAŞ Genel Müdürü Bilal Aslan ödülü VI. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi kapsamında düzenlenen törende TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’den aldı. Ödül töreninde adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine yönetim standartlarını inşa eden kuruluşlar ödüllerin sahibi oldu. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından hazırlanan “Kurumsal Yönetim Ödülleri Projesi” bu konu ile ilgili bilinilirlik yaratmayı ve iyi uygulamaları tanıtmayı amaçlıyor. Projede “İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi”nde yer alan şirketlerin yanı sıra halka açık olmayan şirketler de kapsama alınıyor...

