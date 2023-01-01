İklimlendirmede çevreci çözümler

Ankara’nın çevreci konut projesi olarak aydınlatmasından, bahçe sulamasına kadar tüm detayların düşünüldüğü Paladyum Beytepe’de, ısıtma-soğutma-havalandırma ihtiyacı yeni nesil sistemler ile karşılanacak.





Paladyum Beytepe, Daikin’in Mini VRV sistemleri ile her yaşam alanına özel ısıtma-soğutma konforu sunacak. Uzaltaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Pala, doğayla iç içe ortam sunan yeşil alanları, hayatı kolaylaştıran geniş sosyal imkânları ile her zevke hitap eden Paladyum Beytepe Kule Konut Projesi ve Butik İş Merkezi’nin, yaşam konforunda en önemli unsurlardan iklimlendirmede de kaliteden taviz vermediğini kaydetti.